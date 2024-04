A Barlassina sarà una corsa a tre: Claudio Trenta, "terzo incomodo", si candida e lancia la sfida

Si prospetta una corsa a tre a Barlassina in vista delle elezioni amministrative di giugno. Il pensionato Claudio Trenta, balzato alle cronache nei mesi scorsi per la nota vicenda della buca, ha deciso di candidarsi, sfidando l'attuale vicesindaco Daniela Morisi e il farmacista Paolo Vintani.

Dalla buca rattoppata alle manutenzioni, Trenta assicura: "Sarò l'uomo del fare"

Il "terzo incomodo", come lui stesso si definisce, sarà alla guida di «Con Trenta per Barlassina», questo il nome ufficiale della lista civica, che conta al momento dieci membri, compreso il candidato sindaco, dopo aver subito un paio di defezioni per cause di forza maggiore.

«Sono l’uomo del fare, non penso a cose troppo grandi, ma a risolvere i problemi che ho sempre segnalato e, secondo me, i cittadini devono essere trattati come i clienti più importanti di un’azienda - ha aggiunto - Il mio slogan è “Chi non si accontenta vota Trenta”».

Il programma

Tra i punti del programma, oltre a una revisione della macchina comunale, è previsto anche un sostegno al commercio e alle attività del territorio, ma sarà data un'attenzione particolare anche al sociale:

«Vigileremo anche sui bonus per distinguere i furbetti da chi ha realmente bisogno di un aiuto», assicura la lista.

L'attuale vicesindaco Daniela Morisi candidata di Insieme per Barlassina

Intanto sta tenendo una serie di incontri con la cittadinanza l'attuale vicesindaco e candidata sindaca della lista di Centrosinistra Insieme per Barlassina, Daniela Morisi, che punta a raccogliere il testimone del sindaco Piermario Galli.

Dopo dieci anni torna in pista Paolo Vintani

Dopo dieci anni dalla sua precedente candidatura è tornato in pista il farmacista Paolo Vintani, che sarà sostenuto da una lista di Centrodestra. Il suo braccio destro sarà Giorgio Porro, ex direttore della Bcc di Barlassina.