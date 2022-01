Vimercate

Intervento di demolizione in piazza Castellana. Al suo posto appartamenti e box.

Un pezzo di storia che se ne va sotto i colpi delle ruspe. Tante le persone che nella giornata di lunedì, si sono fermate in piazza Castellana a Vimercate, alle spalle della chiesa di Santo Stefano, per assistere ai lavori di demolizione dello storico stabile che in passato ha ospitato l’abitazione e la bottega dell’idraulico Leopoldo Beretta e dei successori. Una delle prime attività di questo tipo a Vimercate, chiusa ormai da alcuni anni. Lo stesso stabile non è più abitato da tempo.

Va giù dopo più di un secolo lo storico stabile dell’idraulico Beretta

I nuovi proprietari hanno già presentato tempo fa in Comune un progetto per la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale che in parte cambierà la faccia della storica piazza caratterizzata sino ad oggi solo dalla presenza di edifici del passato. La nuova struttura dovrebbe ospitare cinque appartamenti, due al piano terra e tre al primo piano.

Lo stabile, che prevede anche la realizzazione di box al piano terreno, manterrà la sagoma del vecchio stabile compreso il richiamo alla torretta. I box, inizialmente previsti al piano interrato, saranno invece ricavati al piano terra a seguito di un intervento della Soprintendenza archeologica del Ministero dei Beni culturali conseguente al ritrovamento di muri e pavimenti di un edificio che sarebbe risalente al XV secolo e che quindi non potranno essere demoliti.

(nelle foto alcuni momenti delle opere di abbattimento dello storico stabile incominciate 23lunedì. Foto: VersoAgency)