Venerdì 16 maggio il faccia a faccia del Giornale di Desio tra i candidati sindaco

Elezioni Comunali a Desio, si terrà venerdì 16 maggio l'atteso faccia a faccia tra i candidati sindaco, organizzato dal Giornale di Desio. Desio è l'unico Comune della Brianza al voto il 25 e 26 maggio: gli elettori saranno chiamati a scegliere il futuro primo cittadino.

Il faccia a faccia all'auditorium del Banco Desio

L'appuntamento con il faccia a faccia tra i candidati sindaco è per venerdì 16 maggio alle 20.45 all'auditorium del Banco Desio in via Rovagnati,1. A sfidarsi saranno Carlo Moscatelli, per il Centrosinistra, sostenuto dal Polo civico (Desio Libera, Desio Viva e Insieme per Desio), dal Partito democratico e da Italia Viva, Andrea Villa per il Centrodestra, supportato da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Desio Ideale e Movimento Indipendenza, Iaia Piumatti per Desio Bene Comune (La Sinistra per Desio e Movimento 5 Stelle), e Alessio Alberti con le liste Desio Popolare e Azione-PRI.

Sarà l'occasione per conoscere programmi e progetti per la città

Il confronto sarà l’occasione per conoscere meglio programmi, progetti e le scelte amministrative che disegneranno il futuro della città per i prossimi cinque anni. Nel corso del dibattito sarà lasciato spazio anche alle domande che arriveranno dal pubblico per i quattro candidati sindaco. La cittadinanza è invitata a partecipare.