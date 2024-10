È a Seregno, in via XXIV Maggio all’interno della sala civica Monsignor Gandini, che venerdì 11 ottobre, a partire dalle ore 18.45, si terrà la presentazione del nuovo libro di Enrico Letta, ex Presidente del Consiglio nonché attuale presidente dell’istituto Delors, intitolato "Molto più di un mercato”.

Venerdì a Seregno la presentazione del nuovo libro di Enrico Letta

La serata sarà anche un'occasione di confronto con l’autore, che approfondirà le sue riflessioni sulle nuove dinamiche economiche globali e sull'importanza di un'Europa capace di andare oltre la semplice logica di mercato.

Il libro

Quello di Letta è un libro capace di proiettare il lettore attraverso otto mesi di viaggio tra i 27 Paesi europei. Tra 65 città e 400 incontri. Incaricato dal Consiglio europeo e dalla Commissione di preparare il piano di rilancio dell'integrazione economica, Enrico Letta ha attraversato l'Europa incontrando tanti cittadini, rappresentanti dei governi nazionali, delle istituzioni, della società civile, delle università e dei think tank, i così detti centri studi.

L'evento è gratuito e aperto al pubblico.