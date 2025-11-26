Saranno celebrati venerdì 28 novembre 2025 i funerali dello storico farmacista di Meda Giovanni Pirovano, detto Maurizio. A una settimana esatta di distanza dal malore fatale che l’ha colto mentre si trovava nella sua farmacia in via Solferino. Trasferito all’ospedale di Desio, si sono rivelati vani i tentativi di salvarlo. Aveva 80 anni.

Venerdì i funerali dello storico farmacista di Meda

Sulla salma è stata disposta l’autopsia, a seguito della quale è stato dato il via libera alla famiglia per la celebrazione delle esequie. Il funerale si terrà venerdì alle 14.30 in chiesa Santa Maria Nascente, a Meda.

Da domani la camera ardente sopra la farmacia

Per consentire ai tantissimi medesi (e non solo) che l’hanno stimato e gli hanno voluto bene per la gentilezza e la professionalità con cui si è messo al loro servizio, la famiglia ha deciso di allestire la camera ardente al primo piano dello stabile che ospita la farmacia. Da domani, giovedì 28, alle 12, sarà possibile salutare il dottor Pirovano in quella che di fatto era la sua seconda casa, l’attività a cui si è sempre dedicato con impegno e passione.

Farmacia chiusa per lutto

Nelle giornate di giovedì e venerdì la farmacia Pirovano rimarrà chiusa per lutto.