Addio al dottor Pirovano, storico farmacista

Lutto a Meda per l’improvvisa scomparsa del dottor Giovanni Pirovano, per tutti Maurizio, scomparso venerdì 21 novembre 2025 a 80 anni.

Addio al farmacista Giovanni Pirovano

Pirovano, titolare dell’omonima farmacia in via Solferino, era una vera e propria istituzione. Recentemente lo avevamo intervistato perché aveva ricevuto da Regione Lombardia il riconoscimento di negozio storico, un premio che lo riempiva di orgoglio.

La sua storica farmacia era un punto di riferimento

La sua storica farmacia dal 1898 è al servizio dei medesi, e non solo, per soddisfare qualsiasi esigenza legata alla salute, al benessere e alla cura di sé. E, sempre al passo coi tempi, negli anni ha saputo ampliare la propria offerta con servizi sempre più innovativi introdotti grazie all’entusiasmo e alla voglia di fare del suo responsabile e del suo staff, garanzia di professionalità e gentilezza.

Tre anni fa la scomparsa del figlio Nicola

Tre anni fa la farmacia era stata colpita da un grave lutto, la morte di Nicola Pirovano, figlio di Giovanni, a soli 34 anni. E adesso un’altra pesantissima perdita, con la morte del suo “pilastro”. Al momento non è nota la data dei funerali.