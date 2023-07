Via Friuli chiusa per lavori? Il giro dell'oca diventa un gioco da tavolo

Da un lato dare a chi vive al Villaggio Snia di Cesano Maderno una buona occasione per uscire da casa e ritrovarsi insieme, (ri)scoprendosi comunità. Dall’altra aiutare i commercianti del quartiere che, è innegabile, stanno vivendo settimane difficili a causa dei lavori in via Friuli.

Il giro dell'oca diventa un gioco da tavolo

Con questi obiettivi Raffaele Di Staso, capogruppo di Passione Civica in Consiglio comunale, e Ilaria Loiacono, docente di Inglese, entrambi sniesi Under 30, lanciano "Vieni alla Snia", la campagna a tappe che promette di animare il quartiere tra luglio e agosto. "I lavori che andranno avanti fino a settembre sono necessari, e a giovarne saranno la qualità della vita e la sicurezza di chi abita al Villaggio Snia, ma ci siamo chiesti: 'Come possiamo aiutare i nostri commercianti in innegabile difficoltà?'" spiega Raffaele "Raffo" Di Staso.

Oggi la tappa alla panetteria - caffetteria

Il primo appuntamento (un centinaio circa gli iscritti) è per oggi, mercoledì 26 luglio, dalle 18, alla panetteria - caffetteria Home all’angolo tra via Friuli e via Sicilia. "La proposta è quella di un aperitivo da Cristina e Armando con un gioco da tavolo, Il giro dell’oca, che ovviamente fa riferimento al lungo giro alternativo, in coda negli orari di punta, che si è costretti a fare in queste settimane per entrare o uscire dalla Snia" spiega Di Staso.

L'ironia per affrontare i disagi

Il gioco si chiama “Il Giro dell’oca via Friuli edition” ed è stato pensato per strappare un sorriso ai residenti alle prese con disagi e imprevisti quotidiani. Sulle caselle del maxi tabellone auto, camion, ruspe, escavatori, autobetoniere, coni segnaletici e cartelli stradali. “Piove, si allaga il cantiere e decidi di attraversarlo a nuoto: avanza tre caselle”, si legge su una casella. “Arrivi in via Veneto per la prima volta e scopri che non è senso unico: salta un giro per fare passare le macchine” c’è scritto in un’altra. La casella 59 è da evitare in ogni modo: “Un writer ha scritto polemiche sul muro e nel gruppo del Controllo di vicinato ti danno la colpa: torna indietro di tre caselle e vai a pulire”. Non va meglio se si finisce sulla 16: “Devi raggiungere la Comasina ma ci sono le telecamere al semaforo dell’Altopiano: stai fermo un turno per sicurezza e lascia prendere la multa agli altri”.

Altri appuntamenti nelle prossime settimane

Altri appuntamenti seguiranno nelle prossime settimane. "L’obiettivo è coinvolgere tutti i commercianti, non solo gli alimentari: abbiamo preso i primi contatti - spiega ancora Raffo Di Staso - La Snia offre meno rispetto al centro, è inevitabile, ma ha delle eccellenze che meritano di essere conosciute e sostenute".