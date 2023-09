Villa Don Bosco, l'asta va ancora deserta

L'asta per la vendita di Villa Don Bosco a Triuggio va ancora deserta. Nonostante il ribasso.

Asta deserta

Il prezzo del complesso architettonico risalente al 1858 è sceso a un milione e mezzo di euro ma nessuno lo vuole. E' andata ancora deserta l'asta giudiziaria per la storica Villa Don Bosco, un tempo dimora delle suore. Nessuno ha presentato offerte in vista dell'appuntamento fissato dal Tribunale di Monza. E ciò nonostante il prezzo sia passato da 5 milioni (offerta minima nel maggio 2021) a un milione e 545mila euro. Praticamente una svendita. Il prossimo tentativo sarà a gennaio 2024 con una base d'asta che scende ancora a un milione e 100mila euro. La Villa è stata anche proprietà della famiglia Caprotti, poi è passata a una società in seguito fallita.

Il complesso architettonico

Il complesso messo in vendita comprende l'intera proprietà: la villa circondata da un parco, situata nella valletta del rio Cantalupo, e da edifici di carattere secondario come il collegio con camere e servizi, il refettorio con cappella a altri piccoli edifici di carattere accessorio adibiti a rustici di campagna. La villa è inserita in un contesto di grande pregio paesaggistico-ambientale e ha un vincolo di carattere storico-artistico e di natura paesaggistica. L'area ricade all'interno del tessuto urbano consolidato di antica formazione dei "parchi storici". Un complesso che si estende su oltre 4mila metri quadrati di superficie. Gli esperti avevano stabilito un valore di mercato che superava i 6 milioni e 400mila euro.

