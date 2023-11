Anche quest’anno Villa Tittoni e l’ingresso dell’Ospedale Pio XI si illumineranno di viola in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità.

Villa Tittoni e l'ospedale si illuminano di viola per sostenere i piccoli guerrieri

Il Comune di Desio aderisce all’iniziativa che si celebra ogni anno il 17 novembre, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sul tema delle nascite premature e sensibilizzare sulle problematiche che i piccoli nati prima del termine della gravidanza e i loro genitori devono affrontare durante il difficile percorso di sopravvivenza e di crescita.

I dati

Ogni anno circa 15 milioni di neonati nel pianeta nascono pre-termine (con 3 settimane di anticipo). Ciò significa che nel mondo 1 bambino su 10 nasce prematuro, cioè prima della 37ª settimana di gestazione. Sono quasi 100 al giorno. In Italia sono circa 35.000 all'anno i nati pre-termine, il 6,9% delle nascite.

Grande impegno sulla prematurità

L'iniziativa è promossa dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) e The European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), organizzazione europea nata nel 2008 che raccoglie genitori, medici e studiosi intorno al tema della prematurità, in collaborazione con il Comune di Desio, ASST Brianza e la Struttura Complessa di Pediatria e Neonatologia Ospedale Pio XI di Desio.

“Con la nostra adesione – dichiarano il Sindaco Simone Gargiulo e l’Assessore Andrea Civiero– vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dei nati prematuri e delle loro famiglie. Questa giornata offre l'opportunità di riflettere sull'importanza del sostegno e delle risorse necessarie per aiutare i nati prematuri a superare le sfide che affrontano fin dai primi giorni di vita. Ci teniamo anche a sottolineare che crediamo nell’importanza dell’alleanza fra ospedale e territorio; strategia cruciale per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria, promuovere la salute delle comunità e la complementarità tra i servizi ospedalieri e quelli territoriali. – Insieme possiamo fare la differenza!”

Assistenza continua in ospedale

"Durante la degenza – spiega Patrizia Calzi, Direttore S.C. di Pediatria Ospedale Carate Brianza - Direttore ad interim S.C. di Pediatria Ospedale Pio XI Desio - Direttore Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile ASST Brianza - viene assicurato il contatto immediato e continuo con i genitori e viene garantita alla madre la possibilità di rimanere ricoverata sino alla dimissione del proprio piccolo. L’assistenza dei bimbi prosegue anche nei mesi successivi con i controlli periodici negli ambulatori di Patologia Neonatale e Neuropsichiatria infantile”.

Altre Iniziative

Il 17 novembre, e per tutta la settimana sino al 27 novembre, nei reparti interessati del Pio XI di Desio, ma anche al piano terra dell’Ospedale, verranno affisse locandine e poster illustranti i diritti del nato prematuro, informazioni sull’allattamento e altre notizie che riguardano i nati pre-termine.

Verrà distribuito materiale informativo e il personale sanitario sarà a disposizione per soddisfare ogni curiosità. Ai neonati degenti verrà, inoltre, donato un piccolo manufatto dell’Associazione Cuore di Maglia.

Oltre a Villa Tittoni, durante l’intera settimana, anche l’ingresso dell’ospedale e gli ulivi antistanti verranno illuminati di viola: colore simbolo in tutto il mondo della prematurità.