Vimercate piange lo storico sacrestano

Per più di un quarto di secolo è stato accanto ai sacerdoti della Comunità, vero punto di riferimento anche per i fedeli del Santuario della Beata Vergine del Rosario e, nei mesi estivi, della parrocchiale di Santo Stefano.

Vimercate piange Romano Monzani, morto a 86 anni.

Al servizio della comunità per più di un quarto di secolo

Nativo di Sulbiate, si era trasferito a Vimercate dove ha vissuto con la moglie e la figlia. Nel 1989, dopo il pensionamento, l’inizio del lavoro di sacrestano per la parrocchia Santo Stefano accanto all'allora parroco monsignor don Giuseppe Ponzini fino a diventarne amico e sua spalla destra. Molto apprezzato anche dall'attuale responsabile della Comunità pastorale, don Mirko Bellora, dagli altri sacerdoti e dai vescovi Carlo Maria Martini, Dionigi Tettamanzi e Angelo Scola che aveva conosciuto in occasione delle visite in città, Monzani si era ritirato per raggiunti limiti d'età nel 2015.

In chiesa ogni giorno prima dell'alba

Uomo di grande fede, per più di 25 anni non aveva mai fatto mancare la sua presenza in chiesa. Era il primo ad arrivare la mattina, spesso prima dell'alba, in sella alla sua inseparabile bicicletta, parcheggiata sul lato del Santuario che si affaccia verso via Santa Marta. Ed era ultimo ad andarsene, chiudendo la chiesa nel tardo pomeriggio.

Nella memoria e nelle fotografie cittadine, rimane storica la sua presenza durante le celebrazioni e i sacramenti di diverse generazioni. Disponibile, simpatico e coinvolgente era punto di riferimento anche per i giovani chierichetti che svolgevano servizio in chiesa.

Il ricordo di un parrocchiano: "Era uno di famiglia"

"Quando ero un ragazzino dava indicazioni a me e ai miei amici e ci aiutava a capire come comportarci sull’altare - ha ricordato commosso un parrocchiano - Per noi era come uno zio, uno di famiglia e ancora adesso da adulti, quando lo incontravamo, ci salutava con rispetto e affetto. Rimarrà una figura storica nella memoria collettiva".

I funerali

I funerali di Romano Monzani saranno officiati domani, giovedì 1 dicembre, alle 15, nel "suo" Santuario".