A Barlassina le fiamme minacciano i boschi. Un cittadino avvisa il comandante della Polizia Locale, che attiva l'intervento dei pompieri.

Dopo l’incendio di via Garibaldi, settimana scorsa, questa volta sono stati i boschi di via Leoncavallo ad essere stati minacciati dalle fiamme. La zona è quella del confine sud-occidentale di Barlassina, non lontana né da Seveso né da Cogliate, dove si trovano il Golf e il ristorante. Verso le 8 del mattino di ieri, mercoledì 22 febbraio, un cittadino che passeggiava con il suo cane ha avvertito il comandante della Polizia Locale, Giovanni Ranno, che c’era parecchio fumo.

Segnalazione al comandante della Polizia Locale

Il comandante, di fronte alla segnalazione, si è precipitato nella zona dove ha trovato diversi tizzoni e principi d'incendio e ha quindi avvisato i Vigili del Fuoco, che si sono subito portati sul posto. Hanno spento immediatamente ogni braciere, evitando così che il fuoco si propagasse e andasse a minacciare i boschi del Parco delle Groane, già colpiti dalle fiamme appena una settimana fa. Fortunatamente in questo caso non si è scatenato un vero incendio e le fiamme sono rimaste solo dei piccoli tizzoni, ma senza un intervento tempestivo le conseguenze sarebbero state ben diverse.