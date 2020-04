A Besana i positivi son saliti a 99. I decessi sono 23

A Besana i positivi salgono a 99. I deceduti sono 23. Il numero è cresciuto molto perché nelle ultime ore sono arrivati i risultati dei tamponi fatti nelle Rsa.

C’è un nuovo aggiornamento sull’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus e sulla situazione nel territorio di Besana in Brianza. Il sindaco Emanuele Pozzoli ha postato, nella giornata di ieri, lunedì, un lungo video messaggio per informare i concittadini dell’aumento dei contagi in città.

I positivi infatti sul territorio comunale sono saliti a 99: un aumento considerevole dovuto, come ha spiegato il primo cittadino, all’arrivo dei risultati dei tamponi effettuati nelle Rsa. Intanto i decessi sul territorio comunale sono arrivati a quota 23.

Riapertura del mercato e del cimitero

Pozzoli ha voluto poi dare alcuni dettagli in particolare per quanto riguarda la riapertura del mercato all’aperto e dei cimiteri.

Per quanto riguarda il mercato, il sindaco ha specificato che, nonostante l’Ordinanza regionale dia facoltà al singolo comune di poter far ripartire il servizio, almeno per questa settimana il mercato cittadino non ci sarà. Mentre è in corso di valutazione una eventuale ripartenza la prossima settimana.

Si sta invece valutando una possibile riapertura dei cimiteri che nel territorio comunale sono sei. “Mi rendo conto che è particolarmente difficile non poter far visita ai propri cari. Ci stiamo ragionando” – ha spiegato il sindaco.

I parchi non saranno riaperti

Infine Pozzoli, che ha voluto ringraziare tutti i cittadini per il grande senso civico e il rispetto mostrato durante la distribuzione delle mascherine, ha confermato che non ci sarà almeno per il momento la riapertura dei parchi.

“Non riusciremmo a garantire il contingentamento e il controllo sarebbe di fatto impossibile” – ha concluso.

