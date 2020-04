Decessi per Covid-19: sono undici le persone decedute dall’inizio dell’emergenza a Cornate d’Adda. A darne notizia nella mattinata di oggi, giovedì 2 aprile 2020, è stato il sindaco Giuseppe Felice Colombo.

A Cornate i decessi per Covid-19 salgono a 11

“In seguito alle comunicazioni intervenute da parte dell’ATS di Monza e della Brianza, allo stato attuale figurano ufficialmente 21 casi di positività con ospedalizzazione e 53 casi di soggetti sottoposti a sorveglianza attiva o quarantena – ha comunicato il primo cittadino. Purtroppo degli ospedalizzati, in precedenza ricoverati, sono venuti a mancare 11 concittadini: a tutti i loro cari rinnovo la vicinanza mia e di tutta l’amministrazione”.



L'amministrazione pochi giorni fa ha perso uno dei suoi collaboratori più importanti: Luca Gerlinzani, assessore al Commercio, Informatizzazione e Ufficio relazioni con il pubblico.

Le persone in quarantena

Il sindaco ha anche spiegato che la quarantena alla quale sono sottoposte la maggior parte delle persone è precauzionale, in quanto sono entrate in contatto con soggetti positivi. Altri soggetti precedentemente sottoposti ad analoga precauzione hanno risolto in modo positivo la situazione ed altri ne usciranno presto.



“L’aumento dei dati coincide con le attese degli esperti che si aspettavano un picco di riscontri al contagio proprio in questi giorni. Ora la curva sembra essersi stabilizzata e si intravedono segni positivi, ma non dobbiamo abbassare la guardia”- ha aggiunto Colombo. “Come saprete il DPCM emanato ieri 1 aprile ha prorogato le misure in vigore sino al 13 aprile. Dobbiamo continuare con grande senso civico a rispettare le disposizioni impartite per cercare di contenere l’espansione del contagio.Teniamo duro!”.

