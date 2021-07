A fuoco la saracinesca di una pizzeria in via Assunta, a Nova Milanese. Le cause dell'incendio sembrerebbero non accidentali.

Fiamme nella notte

A fuoco la saracinesca di una pizzeria in via Assunta, a Nova Milanese. L'incendio è avvenuto stanotte pochi minuti prima della una. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Desio e i Carabinieri della Compagnia di Desio. Danneggiata la saracinesca del locale e la vetrina di una porta finestra: a quanto risulta dai primi accertamenti le cause dell'incendio sembrerebbero non accidentali.

Cocci di vetro

La chiamata è arrivata da una residente dello stabile che, dopo aver sentito un botto, è uscita da casa e ha visto le fiamme. Davanti al locale di via Assunta i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto dei cocci di vetro: da qui, l'ipotesi che l'incendio non sia stato di natura accidentale.

In attesa di ulteriori accertamenti

In corso le indagini. Secondo una prima analisi dei Vigili del Fuoco non è escluso che l'incendio sia doloso. I Carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti, compresa l'analisi delle immagini delle telecamere che si trovano nella zona.