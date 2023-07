A Lentate investe uno scooter con due coniugi e scappa, caccia al pirata

Urta uno scooter e si allontana, caccia al pirata della strada che sabato sera, 22 luglio 2023, a Lentate sul Seveso non ha prestato soccorso a due coniugi di Mariano Comense.

Urta uno scooter e scappa, caccia al pirata

L’impatto è avvenuto intorno alle 22.20 all’incrocio delle «Quattro strade», tra via Per Mariano, via Santa Maria e via Per Figino. In base a quanto è stato possibile ricostruire, un Yamaha TMax con in sella marito e moglie, 59 e 61 anni, all’incrocio è stato urtato da un’auto. Anziché fermarsi a prestare soccorso, il conducente ha rimesso in moto e si è allontanato verso Lentate.

Marito e moglie sono finiti in ospedale

Questo è quanto riferiscono le due vittime dello schianto, marito e moglie che sono stati prontamente soccorsi dai sanitari della Croce Rossa di Lentate e della Croce Bianca di Mariano Comense, giunti in ambulanza con il supporto di un’automedica. La donna è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove è ancora in osservazione per fratture multiple. Il marito è stato portato in codice verde all’ospedale di Desio ed è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. In corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.