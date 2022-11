A Luino i funerali dell'avvocato morto dopo l'incidente in moto

Si svolgeranno a Luino, Varese, venerdì 2 dicembre, i funerali dell'avvocato Massimiliano Summa, di Cesano Maderno.

A Luino i funerali dell'avvocato

La cerimonia è stata fissata dopo l'autopsia eseguita ieri, martedì, all'ospedale San Gerardo di Monza. Lo stesso ospedale dove il legale, 38 anni, era stato trasportato in condizioni disperate intorno alle 3 di venerdì 25 novembre, dopo essere stato soccorso alla rotatoria di via Garibaldi all'uscita della Milano - Meda. Summa stava rincasando in sella alla sua moto dopo una giornata di lavoro nel nuovo studio legale di Milano quando, per cause ancora da accertare, all'improvviso ha perso il controllo della Ducati rossa ed è rovinato al suolo. Indagano i Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno, chiamati in via Garibaldi dai soccorritori subito dopo la tragica caduta.

Il cordoglio della comunità di Cesano Maderno

I funerali dell'avvocato civilista, cesanese d'adozione, saranno quindi celebrati nella sua città natale, Luino. La funzione inizierà alle 11 nella chiesa prepositurale dei santi Pietro e Paolo, preceduta dalla recita del rosario. La comunità di Cesano Maderno in questi giorni si è stretta come in un unico grande abbraccio alla moglie Martina, avvocato anche lei, e ai suoi genitori, tutti molto conosciuti in città.