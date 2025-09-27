A Meda esonda di nuovo il Tarò, a Lentate il Seveso

A Meda esonda di nuovo il Tarò, a Lentate sul Seveso il Seveso.

Un’altra esondazione a Meda e Lentate sul Seveso

I cittadini sono ancora alle prese con gli ingenti danni causati dall’esondazione del 22 settembre 2025 e intorno alle 14.20 di sabato 27 settembre 2025 si sono trovati di nuovo a dover fare i conti con lo straripamento del torrente.

Fuoriusciti il Tarò e il Seveso

A Meda, in particolare, il torrente Tarò è fuoriuscito nella zona di vicolo Rho, mentre a Lentate in quella via Petrarca, entrambe particolarmente colpite dai fenomeni calamitosi.