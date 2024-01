A Meda sequestrata droga nel parco: era sotto un cespuglio

La Polizia Locale di Meda ha trovato e sequestrato droga trovata sotto un cespuglio, nel parco Cesare Tagliabue.

Trovata droga sotto un cespuglio

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato al mantenimento della sicurezza urbana in determinate aree della città, tra cui i punti frequentati dai giovanissimi e le aree verdi, gli agenti ai comandi di Claudio Delpero hanno rinvenuto, sotto un cespuglio del parco scientifico tra via Pace e via Gagarin intitolato a Cesare Tagliabue, 56 grammi di sostanza stupefacente.

Si tratta di cannabis

Attraverso l'apposita strumentazione in dotazione al comando, tra cui il drug test (che consente di individuare il tipo di sostanza e di quantificarla), è stato accertato che la droga rinvenuta è poco più di mezzo etto di cannabis.

Segnalazione alla Procura

La droga è stata sequestrata ed è stata inoltrata la segnalazione alla Procura di Monza per l'apertura di un fascicolo. I controlli della Polizia Locale proseguiranno anche nelle prossime settimane e si concentreranno nelle aree più sensibili della città con l’obiettivo principale del mantenimento della sicurezza urbana e la prevenzione di atti illeciti e comportamenti antisociali.