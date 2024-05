A Seregno furti nei negozi: rubati occhiali da sole, Nutella e t-shirt

Furti a Seregno: rubati occhiali, Nutella e t-shirt, due le persone fermate dalla Polizia Locale.

Rubati occhiali, Nutella e t-shirt, poi recuperati dalla Polizia Locale

Per il furto di occhiali, Nutella e t-shirt l'allarme alla Centrale operativa della Polizia Locale risale al tardo pomeriggio di martedì, quando agli agenti è pervenuta una richiesta di intervento per un furto avvenuto in un negozio di ottica che si trova nel centro della città. La titolare ha riferito che una donna, di giovane età, era entrata nel negozio e aveva sottratto due paia di occhiali da sole di marca Ray-Ban del valore complessivo di circa 400 euro. Gli agenti della Polizia Locale si sono immediatamente attivati e hanno proceduto prima di tutto con la verifica delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza interne al negozio. Quindi hanno avviato una ricerca nella cerchia allargata del centro storico, con il supporto di due pattuglie.

Fermati in stazione una 28enne e uno straniero

Poco dopo l'avvio delle ricerche una donna che corrispondeva alla descrizione è stata individuata all’interno della stazione ferroviaria mentre, in compagnia di un uomo di nazionalità straniera, stava attendendo l’arrivo di un treno. I due sono stati fermati e condotti per accertamenti al Comando di via Umberto I, dove la donna è stata identificata. Si tratta di M.M.K, classe '96, cittadina italiana residente fuori provincia. In stato di gravidanza da almeno tre mesi, è risultata avere precedenti per vari reati contro il patrimonio e in carico al Servizio tossicodipendenze di Ats. All’interno della borsa che la 28enne aveva con sé sono stati rinvenuti, oltre agli occhiali sottratti, anche altra merce di cui, però, la giovane non ha saputo indicare la provenienza.

Derubati un negozio di ottica e un supermercato

Dai marchi e dalle verifiche, gli agenti sono poi riusciti a risalire a un supermercato del territorio. In seguito al controllo, dopo essere stato attivato dagli stessi agenti della Polizia Locale, il gestore ha confermato che era stata sottratta diversa merce per un valore complessivo di circa 500 euro. Per quel che riguarda l'uomo fermato con la 28enne, questo è risultato privo di documenti di identificazione e di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale. Di origine straniera, è stato identificato mediante i rilievi fotodattiloscopici. Si tratta di un nordafricano, O.I., classe '97. L'uomo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo metadone, pur non avendo l'apposita prescrizione.

Per la donna accuse di furto e ricettazione

All’interno dello zaino del 27enne gli agenti hanno rinvenuto merce varia e di dubbia provenienza, per cui sono in corso gli opportuni accertamenti. La donna è stata deferita all’Autorità giudiziaria per il reato di furto e ricettazione e nei suoi confronti la Polizia Locale ha avviato il procedimento per l’applicazione della misura del foglio di via obbligatorio dal territorio comunale. L’uomo, invece, è stato deferito alla Prefettura per il possesso della sostanza stupefacente e all’Autorità giudiziaria per la permanenza irregolare nel territorio nazionale. La merce provento di furto è stata di conseguenza restituita agli esercizi commerciali ai quali era stata sottratta.