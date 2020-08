Abbandona rifiuti, identificata e multata dalla Polizia Locale. Le indagini degli agenti di Limbiate hanno permesso di risalire a una donna residente a Seveso

Doveva disfarsi di alcuni rifiuti, li ha caricato in macchina e li ha abbandonati in via Gorki a Limbiate. Ma la Polizia Locale, non nuova a indagini di questo tipo, è riuscita a individuare il responsabile e a multarlo. La strada si trova nella zona industriale della città, vicino al confine con Paderno Dugnano e Senago, ed è nota per le discariche abusive.

Ricerche partite dall’auto

Proprio per questo gli agenti del comando di piazza V Giornate tengono la zona costantemente monitorata. Venerdì 31 luglio un mucchio di rifiuti è comparso sul ciglio della strada, così sono iniziate le ricerche per risalire all’autore del gesto incivile. Gli agenti avevano come indizio una Fiat Panda di colore verde. Procedendo con le ricerche sono riusciti a risalire alla persona alla guida, una donna italiana residente a Seveso. Lunedì 3 agosto è stata convocata in comando per essere sanzionata per abbandono di rifiuti

