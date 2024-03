Abbandono di rifiuti a Desio: multa da 3200 euro e mezzo sequestrato

Abbandono di rifiuti a Desio: multa da 3200 euro per l'autore e mezzo sequestrato. Continua l’impegno della Polizia Locale.

Abbandono di rifiuti: operazione della Polizia Locale

Abbandono di rifiuti, nei giorni scorsi la Polizia Locale ha effettuato un’operazione che ha portato a due sanzioni amministrative e al sequestro di un mezzo. L’intervento, avvenuto durante uno dei controlli mirati in una delle arterie più frequentate della città, è stato condotto da una pattuglia del nucleo di Polizia ambientale, durante l'attività di monitoraggio del territorio con l'obiettivo di controllare veicoli per il trasporto di materiali sospetti, proprio per evitare che venissero abbandonati.

Intercettato e fermato un veicolo sospetto

Nel corso dell'attività di perlustrazione l'attenzione degli agenti si è indirizzata verso un furgone che trasportava materiale edile di risulta: il veicolo è stato seguito, intercettato e opportunamente fermato. Alla richiesta di controllo, sia dei documenti che del veicolo, sono state riscontrate delle violazioni. Il mezzo è risultato essere sprovvisto di copertura assicurativa ed è, pertanto, stato sequestrato, sanzionato e rimosso attraverso l'intervento di un carroattrezzi.

"Potenziata l'attività di controllo"

"Questa operazione evidenzia ancora una volta come il potenziamento dell'attività di controllo abbia anche un importante ruolo preventivo nello scoraggiare nuove violazioni – spiega il vicesindaco e assessore alla Sicurezza, Andrea Villa - I mezzi pesanti trasportano quotidianamente merci e persone sul territorio cittadino ed è fondamentale che svolgano questa attività nel totale rispetto delle norme e della sicurezza".

Multa da oltre tremila euro

Il conducente trasportava inoltre materiali di risulta, era iscritto regolarmente alla Camera del Commercio, ma, dal punto di vista delle direzioni ambientali, il trasporto è stato effettuato senza l’apposito formulario, il documento che attesta che i rifiuti vengono trasferiti in discariche specializzate e che hanno subito il processo di smaltimento come stabilito dalla legge. Anche per questa ragione è stata comminata una sanzione amministrativa di 3200 euro per il trasporto irregolare di materiali di risulta provenienti da un cantiere edile.

Il grazie del vicesindaco agli agenti

"Sono molto soddisfatto per questo intervento della nostra Polizia Locale, nell'ultimo periodo i controlli sul territorio sono stati intensificati e questo è uno dei risultati ottenuti. Se il mezzo non fosse stato fermato, molto probabilmente quei rifiuti sarebbero stati abbandonati abusivamente a bordo di qualche strada. Ringrazio come sempre i nostri agenti per la costante presenza sul territorio, a tutela del decoro urbano e dell’ambiente, e per il lavoro di indagine volto ad individuare e colpire chi si rende protagonista di azioni contro il nostro territorio".