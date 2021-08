Addio a don Luigi Terragni, aveva 91 anni. Il sacerdote, originario di Meda, risiedeva a Bovisio Masciago dove ha svolto incarichi pastorali fino all'ultimo

Si è spento questa mattina all'età di 91 anni, don Luigi Terragni. Originario di Meda, dove era nato nel 1930, dal 2006 era residente a Bovisio Masciago dove ha svolto fino all'ultimo incarichi pastorali. Nonostante l'età avanzata e la fatica nell'incidente, due settimane fa aveva celebrato la Messa mentre si trovava a Civenna, sul lago di Como, per un periodo di vacanza

Ordinato sacerdote nel 1953

Ordinato sacerdote il 28 giugno 1953, don Luigi ha iniziato la sua attività pastorale come vicario parrocchiale a Villa Raverio e poi ad Arcore. Nel 1972 è stato nominato parroco di San Giuliano a Cologno Monzese, dove è rimasto per 34 anni. Quindi il trasferimento a Bovisio come sacerdote residente in supporto alla comunità pastorale Beato Luigi Monti, dove proprio l'anno scorso ha festeggiato il suo 90esimo compleanno circondato dall'affetto dei fedeli.

Mercoledì la celebrazione dei funerali

Ieri, domenica, le sue condizioni di salute si erano aggravate e nella notte è spirato. Nel 2013, durante la celebrazione del suo 60esimo anniversario di ordinazione sacerdotale, don Luigi aveva affermato: "I tempi sono cambiati. Alla nostra ordinazione eravamo in 90, abbiamo riempito tutti gli oratori della diocesi. In sessant'anni la Chiesa si è rinnovata e continua a rinnovarsi, dovendo cogliere i segni dei tempi. Ma si interroga ancora su come trasmettere il Vangelo". I funerali dell'amato sacerdote saranno celebrati mercoledì 25 agosto alle 10 in chiesa San Martino a Bovisio Masciago.