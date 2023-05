L'Opera Pia Giuliana Ronzoni di Cesano Maderno piange il consigliere Gualtiero Guanziroli, da più di dieci anni nel Consiglio d'amministrazione.

Addio al consigliere dell'Opera Pia Giuliana Ronzoni

Il presidente Franco Colombo e il Consiglio d’amministrazione, le suore Sacramentine, la coordinatrice Serena Artesani e il personale sono riconoscenti a Guanziroli per tutti gli anni in cui ha prestato la sua preziosa opera nell’Ente "con dedizione e amorevole costanza". Nato il 28 giugno 1948, Guanziroli aveva 74 anni ed era nel Cda dal febbraio 2012, quando l’Amministrazione comunale lo aveva nominato per la prima volta come suo rappresentante. Da allora era sempre rimasto nel Consiglio.

Era il consigliere delegato alle opere

Un ruolo, quello del consigliere, che aveva rivestito con disponibilità, generosità e operosità: fino a un mese fa circa non c’era giorno in cui non passasse dall’ultracentenaria scuola dell’infanzia di via Giuliana Ronzoni e non si occupasse dei lavori di piccola manutenzione "che in un ambiente così grande come il nostro sono tutt’altro che trascurabili - commenta il presidente Franco Colombo - Era il consigliere delegato alle opere ma non sovrintendeva solo ai lavori: curava anche i rapporti con diversi fornitori. Era una figura di riferimento per la nostra scuola e per le nostre insegnanti e ha sempre avuto a cuore il bene dei nostri bambini".

L'ultimo saluto nella chiesa di Santo Stefano

All'apparenza schivo e riservato, sapeva ascoltare e parlare con la dolcezza di un nonno ai piccoli. Dal laboratorio dell’importante azienda di mobili del padre, resistito allo scorrere del tempo, negli anni sono usciti tanti materiali e tanti attrezzi per le esigenze della scuola. "Lo ricordiamo con sincero affetto" dice suor Marilisa Rusconi, che lo scorso anno ha lasciato la direzione della scuola dell’infanzia (e Cesano Maderno) dopo ventisei anni e che è tornata per partecipare al funerale nella chiesa di Santo Stefano. Nel corso della funzione celebrata da don Simone Sormani (a rappresentare l’Amministrazione il vicesindaco Francesco Romeo) la comunità dell’Opera Pia Giuliana Ronzoni si è stretta ai familiari del consigliere, molto conosciuto in città anche per la grande passione per le auto d’epoca.