Addio all’ex barista, storico presidente dello Juventus Club Meda

Meda in lutto per l’ex barista e storico presidente dello Juventus Club Meda, Floriano Furiato. Si è spento a 74 anni.

Addio allo storico presidente dello Juventus Club Meda

Il suo cuore bianconero, l’entusiasmo con cui per anni ha guidato il club, il sorriso con cui accoglieva tutti al Bar Eden, diventato la seconda casa dei tifosi juventini. Indelebile il segno lasciato da Floriano Furiato. Tanti i ricordi dei momenti trascorsi in sua compagnia che rimarranno impressi nella mente della grande famiglia bianconera, come le partite allo stadio, con le relative emozioni al seguito, o le altre occasioni di ritrovo, i momenti conviviali, le iniziative.

Il ricordo di Romeo Radice

Lo Juventus Club, che quest’anno celebra il trentesimo, ha perso uno dei suoi punti di riferimento, oltre che uno dei promotori della sua fondazione, come ricorda un altro suo storico presidente, in carica fino all’anno scorso, Romeo Radice: «Conoscevo Floriano da oltre trent’anni, veniva in pullman a vedere le partite con mio papà, con me, con il club di Mariano Comense. Nel 1991 abbiamo deciso di fondare il club di Meda e siamo andati dal notaio per dare vita al sodalizio, con sede all’Eden Bar». Il locale, che ai tempi era tra corso Matteotti e via Orsi e solo nel 2000 venne spostato nella sede attuale, in via Orsi 7, «è sempre stato un punto di ritrovo per i tifosi della Juve, di Meda e di tutta la Brianza. Un luogo di incontri, di riunioni, di festeggiamenti», sottolinea Radice.

