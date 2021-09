Meda piange lo storico falegname e imprenditore Enrico Colombo.

Addio allo storico falegname e imprenditore

Ha incarnato la sapienza artigiana, l’arte della falegnameria, la capacità imprenditoriale e la passione per il lavoro, marchio di fabbrica dei brianzoli. Ma anche l’amore incondizionato per la famiglia e l’immensa disponibilità verso chi avesse bisogno. Con Enrico Colombo se ne è andato un pezzo della storia artigiana di Meda e anche dell’imprenditoria legata al mondo del mobile.

Era un pilastro del quartiere Svizzera

Lo storico falegname, fondatore insieme al fratello Armando della ditta che porta il loro cognome, si è spento a 81 anni dopo un lungo periodo in cui ha dovuto fare i conti con una malattia che l’ha debilitato nel fisico ma non nello spirito. Supportato da una fede profonda e dalla moglie Rosangela, che si è dedicata a lui con un amore incondizionato, si è fatto forza cercando di fronteggiare le difficoltà. Un pilastro del rione Svizzera, dove ha trascorso molti anni della sua vita e dove il suo ricordo è ancora vivo. «Era una persona speciale, umile e molto generosa - dice con affetto il cugino Camillo Colombo - E’ stato proprio l’esempio di chi si è fatto da solo, iniziando a lavorare come garzone in una bottega per imparare a fare il falegname e poi avviando la sua attività».

