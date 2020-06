Agrate, non ce l’ha fatta l’anziana rimasta coinvolta nell’incidente di lunedì

Agrate, non ce l’ha fatta l’anziana rimasta coinvolta in un incidente stradale lunedì mattina in via Dante. Maria Grazia Audino è scomparsa a 80 anni all’ospedale San Gerardo di Monza.

Condizioni apparse subito disperate

Le condizioni della donna erano apparse fin da subito disperate. Soccorsa in codice rosso era stata trasportata con urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza, dove ha lottato tra la vita e la morte prima di spegnersi. Maria Teresa Audino, 80 anni, viveva in paese e nella tarda mattinata di lunedì si stava probabilmente dirigendo verso casa, quando è stata protagonista del tragico incidente. La donna, colta da malore, ha perso il controllo della sua “Fiat Panda”: giunta all’altezza dello spartitraffico di via Dante è balzata sul cordolo, finendo a centro strada e terminando la sua corsa nella rotonda di via Lecco. Uno schianto terribile, con i Vigili del fuoco che hanno faticato non poco per estrarre l’80enne dall’abitacolo. Trasportata in codice rosso al San Gerardo, è scomparsa nelle scorse ore.

Settimana drammatica

Quello che ha visto coinvolto Maria Teresa Audino non è stato l’unico incidente drammatico verificatosi nei giorni scorsi ad Agrate. Venerdì, infatti, a perdere la vita era stata l’84enne Carla Bellato, rimasta coinvolta in un frontale lungo via Archimede. Residente a Brugherio, la donna è stata dichiarata morta durante i soccorsi.

