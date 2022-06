Ancora un camion incastrato sotto il ponte della ferrovia, traffico in tilt. E' successo questa mattina, venerdì 10 giugno, in via Tagliabue a Desio.

Camion incastrato, traffico bloccato per due ore

L'autista di un autoarticolato intorno alle 10 è rimasto intrappolato sotto il ponte della ferrovia, l'ennesimo caso, il secondo nel giro di poco più di un mese. I cartelli ci sono, di conseguenza il conducente del grosso camion ha disatteso le indicazioni con il divieto di accesso a mezzi di quelle dimensioni. Fortunatamente, a quanto risulta da una prima valutazione, non ci sono stati danni di tipo strutturale, ma il mezzo pesante ha lasciato delle evidenti strisciate sulle pareti del ponte. Immediata la segnalazione agli agenti della Polizia Locale che sono intervenuti in via Tagliabue.

Impegnati gli agenti della Polizia Locale

Per poter liberare il mezzo sono state sgonfiate le gomme fino a che l'autista ha potuto compiere la manovra per uscire dal ponte. Nel frattempo, però, il traffico andato in tilt ha richiesto l'impiego di diversi agenti della Polizia Locale per deviare le auto su strade alternative. Un incidente che ha tenuto impegnati i vigili per oltre due ore. Sono state poi avvisate le Ferrovie rispetto all'ennesimo camion intrappolato, ed è stato suggerito di valutare se procedere con una perizia. L'autista sarà sanzionato. Oltre al ponte di via Tagliabue, il problema di tanto in tanto si ripropone anche in via Lampugnani.