Ancora un incidente all'incrocio maledetto della "Bananina"

Ancora un incidente al solito incrocio maledetto della "Bananina", al confine tra Arcore e Usmate Velate, già teatro in passato di numerosi incidenti.

Ormai è praticamente una certezza, ma in negativo. E anche oggi pomeriggio, mercoledì 9 novembre 2022, verso le 17.20, si è verificato l'ennesimo incidente alla "Bananina" di Usmate Velate, all'altezza di quello che a detta di tutti è l'incrocio "maledetto". Un sinistro che ha coinvolto due automobili.

Due persone ferite

Il sinistro si è verificato intorno alle 17.20 tra due automobili provenienti da direzioni opposte. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia locale di Arcore, intervenuti sul luogo dell'incidente, per accertare le eventuali responsabilità e smistare le lunghe code che si sono create in entrambe le direzioni.

Questa volta, fortunatamente, nessuno si è ferito in maniera particolarmente grave, anche se nello scontro sono rimaste coinvolte due persone: un ragazzo di 23 anni e una donna di 47 anni, soccorsi in codice giallo, dunque non in pericolo di vita. Sul posto, oltre all'ambulanza, anche gli agenti della Polizia locale di Arcore.

A quando la messa in sicurezza dell'incrocio?

Negli ultimi mesi passi avanti per mettere in sicurezza l’incrocio maledetto sono stati fatti, anche se i lavori non sono ancora iniziati. La Provincia di Monza (titolare della strada) aveva infatti presentato ai Comuni di Usmate Velate e Arcore una soluzione progettuale funzionale alla risoluzione delle criticità connesse al nodo stradale. L’intervento proposto prevede la riorganizzazione del sistema delle attuali precedenze realizzando una rotatoria "alla francese", con una corsia dedicata verso la direzione Arcore-Vimercate.