Ancora un lutto per la famiglia Reitano: ora anche Antonio è con Mino, Franco e Gegè

Meno di due mesi fa se ne era andato Gegè, raggiungendo Franco e il mitico Mino. Ora i quattro fratelli Reitano sono di nuovo tutti insieme.

Un altro lutto per i Reitano

Si è spento oggi, giovedì 11 gennaio, a 85 anni, Antonio Reitano, il più grande dei fratelli venuti dalla Calabria che avevano scelto ormai da decenni Agrate Brianza come loro casa, tanto da aver creato nel tempo in paese un villaggio residenziale che porta il nome della famiglia.

La musica nel dna

Musicista come il grande Mino e gli altri fratelli, Antonio era un sassofonista. Una passione che ha tramandato in particolare al figlio Rocco, noto insegnante di musica ad Agrate e non solo.

Più che un fratello maggiore, Antonio è stato un padre anche e soprattutto per Mino, scomparso nel 2009, che aveva seguito per tutta la carriera.

Nel 2012 aveva dovuto salutare per sempre anche l'altro fratello, Franco, anche lui apprezzatissimo musicista e insegnante al quale Agrate nell'aprile dello scorso anno aveva intitolato l'auditorium delle scuole medie di via Battisti.

Oltre al figlio Rocco, Antonio Reitano lascia anche le figlie Costanza e Francesca, la moglie Cristina e gli altri fratelli Mimmo e Valentino.