Anziano investito da un'auto, paura ad Arcore

Ricoverato al San Gerardo

L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio verso le 17.50 ad Arcore, all'altezza della farmacia

Anziano investito in via Gilera, ad Arcore, mentre attraversava la strada: sul posto ambulanza e automedica.

Paura oggi pomeriggio, giovedì 4 novembre 2021, verso le 17.50, un signore di 86 anni è stato investito in via Gilera, all'altezza della Farmacia e del palazzetto dello sport PalaUnimec, da un'auto.

Sul posto ambulanza, automedica e Polizia locale

Sul posto è arrivata l'ambulanza e l'automedica, oltre agli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Marco Bergamaschi, intervenuti per i rilievi di rito, per accertare le eventuali responsabilità e per smistare il traffico dei pendolari, diretti sia verso Usmate che verso Villasanta.

I sanitari hanno immediatamente soccorso l'anziano che è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza per accertamenti, seppur in codice giallo, quindi, fortunatamente, non in pericolo di vita.

Una giornata da dimenticare

Una giornata, quella di oggi, decisamente da dimenticare sotto il punto di vista degli incidenti accaduti ad Arcore e che hanno avuto per protagonisti dei pedoni. Stamattina, alle 8.20 in via Battisti, quasi all'altezza dell'intersezione con via Pace una ragazza, classe 1982, è stata investita da una Renault Clio.

Immediati i soccorsi: sul posto si sono portati i volontari della Croce bianca di Brugherio, l'automedica e gli agenti della Polizia stradale di via Monte Bianco. Le condizioni della 39enne, come detto, sono apparse serie ma non gravissime e dopo le prime cure è stata caricata in ambulanza e trasportata in ospedale in codice giallo.

La ragazza si trova tutt'ora ricoverata al San Gerardo non in pericolo di vita e nel reparto di chirurgia d'urgenza.