Momenti di apprensione al supermercato per un anziano, che ha accusato un malore mentre faceva la spesa. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118.

Anziano soccorso al supermercato

Nella mattinata odierna, mercoledì 7 settembre, momenti di apprensione per un anziano di 72 anni che ha avvertito un malore mentre faceva la spesa al supermercato di via Verdi, al civico 191. Pochi minuti prima delle 10 l'uomo ha accusato un improvviso svenimento, per il quale si è reso necessario l'immediato intervento del personale del 118, allertato dal personale di servizio.

Il 72enne trasportato all'ospedale

Sul posto sono arrivate in codice rosso l'Automedica e un'ambulanza. Il personale medico ha prestato le prime cure all'anziano cliente, che poi è stato trasportato all'ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, fortunatamente, non erano così gravi come si temeva in un primo momento quando è stato richiesto l'intervento dei sanitari.