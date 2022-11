Appartamento divorato dalle fiamme. Il proprietario finisce in ospedale

Dramma sfiorato venerdì della scorsa settimana in via Leoni ad Aicurzio. Un appartamento del complesso abitativo che si trova al civico 21 è stato completamente divorato dalle fiamme e il proprietario di casa, E.D., classe 1974, è finito in ospedale, a Vimercate, per ustioni riportate agli arti e alla testa e giudicate guaribili in 7 giorni.

Appartamento divorato dalle fiamme

Ha rischiato di trasformarsi in tragedia l’incendio scoppiato poco dopo le 19 all’interno di un appartamento. Sul luogo dell’incendio ben tre automezzi dei pompieri, oltre ai carabinieri e ai sanitari del 118, arrivati per soccorrere il proprietario di casa, rimasto ferito nell’incendio.

Fiamme divampate inizialmente dal piano terra dell’abitazione e che si sono propagate velocemente anche al primo piano dell’appartamento. Il proprietario di casa, rimasto coinvolto nell’incendio, è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato all’ospedale di Vimercate. Fortunatamente non è in pericolo di vita. La prognosi è di 7 giorni a causa di ustioni riportate agli arti e al capo.

Le prime ricostruzioni

Le squadre dei vigili del fuoco hanno spento il rogo, che ha completamente bruciato l’interno dell’abitazione, nel giro di un paio d’ore. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione, inagibile per i gravi danni subiti, sono terminate venerdì a tarda sera.

Ora toccherà ai Vigili del Fuoco e ai carabinieri stabilire le cause dello scoppio dell’incendio. Secondo una prima ricostruzione, però, sembrerebbe che le fiamme siano divampate a causa di un ritorno di fiamma dal camino.