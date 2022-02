Arcore dice addio alla sua nonnina ultracentenaria

Lutto

Si è spenta ieri, sabato 12 febbraio 2022, Ersilia Sala. La donna avrebbe compiuto 106 anni venerdì prossimo 18 febbraio.

Arcore piange la scomparsa della sua nonnina ultracentenaria, la più anziana della città.

Nacque il 18 febbraio del 1916 in via Abate D'Adda

La donna, arcorese doc, lascia i figli Anna e Daniele, la nuora Lidia, il nipote Paolo e i partenti tutti. La 105enne nacque il 18 febbraio del 1916 in via Abate D’Adda, all’interno della corte della storica corte ribattezzata dei "Sala" ed era un volto conosciuto in città perché, per oltre vent’anni, dal 1953 al 1973 ha gestito l’attività di panetteria in via Centemero. Un lavoro a stretto contatto con la clientela che le permise di conoscere molti arcoresi che ancora oggi la ricordano con affetto.

Figlia di Abramo Sala e mamma Anna Viganò, nonna Ersilia è cresciuta insieme al fratello Alessandro e alla sorella Luigia. Da giovane aiutava i genitori nei campi. Un lavoro faticoso che, però, ha sempre ricordato con il sorriso sulle labbra.

Una storia d'altri tempi

La vita di Ersilia assomiglia a quella di un vecchio film in bianco e nero, che racconta di storie appartenenti a un’altra epoca.

"Nel 1949 mi sposai con Angelo Malacrida e dal nostro amore nacquero Anna e Daniele - aveva raccontato la donna al Giornale di Vimercate in occasione del 105esimo compleanno, festeggiato lo scorso anno nella sua abitazione di via Parini - Prima di aprire il forno di via Centemero, ho lavorato per diversi anni prima in un’azienda di filatura di Villasanta, poi alla “Monte Martini” e infine alla “Filanda” di Peregallo di Lesmo. Vuole sapere il segreto di una vita così lunga? Ho preso pochissime medicine nella mia via, forse sarà stato quello...".

Le esequie

Le esequie della 105enne saranno celebrate domani, lunedì 14 febbraio 2022, alle ore 14.15, nella chiesa del Santo Rosario.

