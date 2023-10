Arcore dice addio allo storico autista e guardia del corpo di Silvio Berlusconi

Arcore e tutto il personale di Villa San Martino dicono addio al 75enne Angelo Bonanni.

L’uomo viveva nella frazione arcorese di Cascina del Bruno insieme alla moglie Antonella e si è spento sabato scorso. Il 75enne era molto conosciuto per via del suo ultra trentennale ruolo di guardia del corpo e al tempo stesso autista personale di Silvio Berlusconi.

Bonanni ha iniziato a lavorare alla corte dell’ex premier nel lontano 1975, quando il fondatore di Forza Italia non era ancora noto nel panorama politico e imprenditoriale nazionale e ha portato avanti questo compito fino al 2010, quando raggiunse la pensione. Oltre alla moglie il 75enne lascia i figli Vittorio, Emanuela ed Alberto. Proprio quest’ultimo ha voluto tracciare un ricordo del papà.

"E’ stato un leone, ha combattuto con tutte le sue forze contro la malattia che se l’è portato via nel giro di sei mesi - ha sottolineato Alberto - Ricordo ancora che papà uscì dall'ospedale il giorno delle esequie di Berlusconi, lo scorso 14 giugno. Avrei voluto accompagnarlo almeno davanti ai cancelli della Villa ma era troppo debilitato. Papà era un ex poliziotto che amava molto l'Arma. Nacque a Rignano Flaminio, in provincia di Roma, nel 1948. In giovane età entro nella Polizia di Stato ma nel 1974 si congedò dal ruolo di poliziotto e l’anno successivo riuscì ad entrare nel servizio d’ordine interno di Villa San Martino come guardia del corpo di Berlusconi e di conseguenza si trasferì a vivere ad Arcore con mia mamma. In aggiunta a questo fu anche uno degli autisti personali di Berlusconi e della prima moglie Carla Dall’Oglio insieme all’indimenticato Nino Sannicola. Con Nino erano molto amici e quello che li legava non era solo il rapporto di lavoro ma, soprattutto, di vera amicizia. Spesso e volentieri papà faceva da autista anche ai tanti ospiti, politici e imprenditori, che settimanalmente varcavano i cancelli della Villa San Martino per incontare Berlusconi".