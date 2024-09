Arcore, furto al centro diurno l'Arca: rubati pc e contante

Malviventi ancora in azione a Sant’Apollinare, ad Arcore: rubati pc portatili e contante al centro diurno integrato l’Arca.

I ladri, con tutta probabilità nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre, sono riusciti nuovamente ad entrare anche all'interno degli uffici della vicina "Auser" ma, fortunatamente, questa volta, al contrario di quanto avvenne lo scorso mese di giugno, se ne sono andati a mani vuote.

Furto con scasso

I malviventi, dopo aver scardinato la serratura della porta di ingresso del centro diurno, sono riusciti ad entrare nei locali che ospitano gli anziani e si sono portati via pc portatili e contante per poche decine di euro. A scoprire il furto, stamattina, lunedì 9 settembre 2024, sono stati i dipendenti del centro i quali, al loro arrivo, si sono subito insospettiti dopo aver visto la porta di ingresso aperta e la maniglia scardinata.

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Gabriele Garberoglio che stanno portando avanti le indagini nel tentativo di riuscire a risalire ai colpevoli.

"Fortunatamente non sono stati rubati dati sensibili"

"Sono riusciti a rubare quattro pc ma, fortunatamente, non quelli sui quali avevamo salvati tutti i dati sensibili dei nostri ospiti - ha sottolineato al coordinatrice del centro diurno Patrizia Piscopo - Abbiamo sporto denuncia e speriamo che le indagini possano risalire ai colpevoli".

Ricordiamo che solamente tre mesi fa, a giugno, i ladri (forse gli stessi) portarono termine un furto fotocopia a quello avvenuto nel week end. I malviventi in quell’occasione riuscirono ad introdursi all’interno degli uffici dell’Auser portandosi via due pc portatili, quattro cellulari, 150 euro in contante e le chiavi di tre mezzi che vengono utilizzati dai volontari per il trasporto sociale.