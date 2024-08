Arrestato a Meda il rapinatore che ha ferito il sindaco farmacista: ecco chi è

E’ stato arrestato sabato sera, 3 agosto 2024, alla stazione ferroviaria di Meda il rapinatore che poche ore prima era entrato in azione alla farmacia Alla Madonna di Barlassina del sindaco Paolo Vintani, lo aveva ferito con un coltello, aveva arraffato il fondo cassa di qualche centinaia di euro e si era dato alla fuga.

Preso il rapinatore della farmacia: ecco chi è

Si tratta di Pasquale Mercuri, 38enne di Mariano Comense, ma di fatto senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’ordine e da poco uscito dal carcere. L’uomo in passato aveva commesso diverse rapine, prendendo di mira supermercati e farmacie. Recidivo, appena riacquistata la libertà ha messo a segno il colpo nella storica attività barlassinese, in via Trento.

Dopo una colluttazione con il sindaco è scappato

Durante una colluttazione con il sindaco, il rapinatore è riuscito a ferire in maniera lieve Vintani al braccio destro. Dopo aver arraffato quante più monete e banconote possibili, si è allontanato in fretta e furia.

Allertati da una dipendente giunta in farmacia in quel momento, sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e per analizzare le immagini delle telecamere.

Rintracciato in stazione a Meda

Nel giro di poche ore, grazie alla videosorveglianza e alla descrizione fornita dal sindaco, i militari lo hanno rintracciato in stazione a Meda, dove hanno notato un uomo con capelli rasati e cresta, indumenti e tatuaggi identici a quelli del bandito entrato in azione a Barlassina.

Il rapinatore è in carcere a Monza

Lo hanno quindi sottoposto a fermo e tradotto in carcere a Monza. Dovrà rispondere dei reati di rapina, porto di un'arma atta a offendere e di lesioni.