Ats Brianza vaccinerà 27mila persone al giorno

Ats Brianza si appresta a vaccinare 27mila persone al giorno. A regime 12.400 cittadini verranno vaccinati nei Centri massivi, altre 14.700 dalle Asst del territorio.

Abbiamo già accennato alla campagna di vaccinazione massiva, che ha l’obiettivo di vaccinare il maggior numero di persone possibili, nel più breve tempo possibile.

“Un impegno rilevante e necessario – spiega il direttore generale di Ats Brianza Silvano Casazza – che vedrà coinvolte in un lavoro sinergico tutte le realtà sanitarie e istituzionali del territorio, come già sta avvenendo in questa fase della campagna vaccinale”.

“La vaccinazione di massa antiCovid – continua Casazza – prevede per l’Ats Brianza una popolazione di 1.137.000 persone da vaccinare, con circa 27.000 inoculi al giorno previsti”.

Sul territorio di Ats Brianza sono stati individuati come punti vaccinali massivi l’Autodromo di Monza (paddock), l’ex area Philips sempre a Monza, Lariofiere a Erba e a Carate Brianza “Polaris Studio”, nelle vicinanze della Statale 36 del lago di Como e dello Spluga.

“Questi centri – prosegue il direttore generale di Ats Brianza – permetteranno di vaccinare 12.400 cittadini al giorno, mentre i restanti 14.700 cittadini al giorno per arrivare al target di 27.000 previsto verranno gestiti dalle Asst del territorio (Ospedali di Desio, Carate, Vimercate, Monza, Lecco e Merate), i diversi punti vaccinali che apriremo sul territorio delle due province, in collaborazione con i medici di medicina generale, i comuni e la protezione civile, e nei centri privati accreditati che verranno coinvolti.

“Individuati centri vicini al domicilio, quindi più comodi”

“Questo permetterà, vista anche la conformazione territoriale delle due province, di poter gestire tanti cittadini in centri più vicini al domicilio e quindi più comodi. Chiaramente poi, grazie all’impegno dei nostri medici Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) e dei Medici di medicina generale, vaccineremo a domicilio i cittadini che non possono recarsi nei centri vaccinali”.

Nel frattempo continua la vaccinazione degli over 80, in concomitanza con la fase 1bis (ospiti e lavoratori delle strutture per disabili, così come odontoiatri, infermieri, farmacisti e altri operatori sanitari non dipendenti di strutture ospedaliere, personale degli ambulatori e dei laboratori privati non accreditati) e la vaccinazione delle forze dell’ordine. Da lunedì partiranno anche gli inoculi per il personale scolastico.

Al momento vengono vaccinate circa 1.600 persone al giorno in Ats Brianza (1.000 in provincia di Monza e 600 in provincia di Lecco) di cui circa 1.150 over 80 (750 a Monza e Brianza e 400 ne Lecchese). Numeri che verranno incrementati lunedì con la creazione di nuove linee per il personale scolastico e con le vaccinazioni nelle strutture private accreditate.

Apriranno altri centri vaccinali sul territorio

“Nel frattempo – conclude il dottor Casazza – va evidenziato l’esempio davvero positivo del centro vaccinale di Introbio (Lc) che serve tutta la Valsassina attivato pochi giorni fa. Per questo stiamo definendo, insieme alle Asst, Comuni, Medici di medicina generale, Protezione civile e terzo settore, l’apertura nei prossimi giorni di altri centri vaccinali sparsi sul territorio che permetteranno sia di incrementare i numeri ma anche di fornire un luogo più vicino al cittadino dove vaccinarsi”.