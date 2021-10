Incredibile

Attimi di paura in centro Arcore: anziano investe un ciclista, poi "fugge" sotto gli occhi dei testimoni. E' successo in via Falck poco dopo mezzogiorno. Il 31enne in sella alla bici è rimasto lievemente ferito.

Ha investito un 31enne in bicicletta e si è fermato per sincerarsi delle sue condizioni. Poi, però, è "fuggito" facendo perdere le proprie tracce. Attimi di paura in centro Arcore, poco dopo mezzogiorno, dove un 31enne in bicicletta è stato centrato da un anziano che proveniva da via Tomaselli. L'investitore, avuta la conferma che il giovane stesse bene e dopo aver detto che avrebbe spostato la macchina per non ostacolare la circolazione, si è invece allontanato con la sua auto sotto gli occhi dei testimoni increduli.

Nessuna grave conseguenza

Nessuna grave conseguenza per il ciclista che stava attraversando la strada. Per lui una bella botta alle gambe (forse anche una frattura) e un grande spavento. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, che subito hanno chiamato l'ambulanza e i Vigili urbani, che ora sono sulle tracce dell'anziano investitore grazie alle informazioni fornite dai testimoni. Il 31enne, invece, è stato trasportato all'ospedale di Vimercate in codice verde.