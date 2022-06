Auto in fiamme, Vigili del Fuoco in azione a Desio. La chiamata per la richiesta di intervento risale a questa mattina poco dopo le 10.

Auto s'incendia a Desio in via Milano

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati a operare a causa di un incendio divampato intorno alle 10.30. La chiamata al distaccamento cittadino è arrivata da via Milano, dove le fiamme hanno avvolto una Smart. Sul posto sono state inviate un'autopompa e un'autobotte del distaccamento di Desio. I pompieri si sono messi immediatamente al lavoro per riuscire a domare il rogo. Fortunatamente non ci sono feriti, ma i danni all'auto sono gravi. In via di accertamento le cause che hanno scatenato le fiamme.

L'altra settimana intervento in via Custoza