Auto senza revisione, 2mila euro di multa e fermo amministrativo

Multa salata per un 47enne residente a Meda che viaggiava su un'auto senza revisione e già sospesa dalla circolazione stradale.

Auto senza revisione, multa e fermo amministrativo

Alla guida di un’auto senza revisione e già sospesa dalla circolazione, si è beccato quasi 2mila euro di multa (1.998 per la precisione, che possono diventare 1398,60 se pagata entro cinque giorni), un 47enne residente in città. La vettura, una Golf, è stata sottoposta a fermo amministrativo per 90 giorni.

Fermato in via Indipendenza

Il medese è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale nei giorni scorsi in via Indipendenza, durante un servizio di controllo. A seguito degli accertamenti gli operatori hanno riscontrato che il veicolo era stato sospeso dalla circolazione stradale proprio per la mancata revisione. Nonostante questo, l’automobilista continuava a circolare come se niente fosse.