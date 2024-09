Per cause al vaglio della Polizia Locale di Cesano Maderno, intervenuta per i rilievi, un'auto si è ribaltata e una 61enne è finita all'ospedale San Gerardo di Monza.

Auto si ribalta, donna di 61 anni in ospedale

E' successo alle 10 di oggi, mercoledì 25 settembre, in via Beccaria angolo via Bonomelli, quando un'auto e un furgone sono entrati in collisione. I soccorsi sono stati attivati in codice giallo. Sul posto un'ambulanza e un'automedica.

Trasportata all'ospedale San Gerardo

I Vigili del Fuoco hanno curato le operazioni di messa in sicurezza del veicolo e di ripristino delle normali condizioni di traffico. In fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente che, come detto, ha coinvolto due veicoli. La 61enne è stata trasportata in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza.