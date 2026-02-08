Bancario sventa una truffa alla Bcc di Barlassina

Bcc di Un tentativo di truffa è stato sventato alladi Barlassina . Intorno alle 13 una cliente si è presentata allo sportello per effettuare un bonifico di ben 19mila euro. La cifra molto elevata ha subito allertato gli addetti allo sportello, specialmente perché la donna appariva piuttosto agitata.

Al telefono con i truffatori poi la prontezza degli sportellisti

Chiedeva di fare un bonifico istantaneo, ma le è stato spiegato che per cifre così alte non è possibile e si può eseguire solo un bonifico ordinario. Al momento di indicare intestatari e ragione, la donna non ha saputo quali dati fornire, così quando ha spiegato di avere al telefono le persone a cui doveva fare il bonifico, gli impiegati della banca si sono immediatamente allarmati. Le è stato consigliato di stare attenta alle potenziali truffe, specialmente perché questa modalità somigliava molto a un altro tentativo avvenuto in passato. Gli sportellisti hanno quindi consigliato alla cliente di riflettere attentamente sull’operazione che voleva fare e prestare moltissima attenzione. Anche altre persone lì presenti hanno invitato la signora a non fidarsi di quanto le veniva detto dalle persone con cui era al telefono. A quel punto la cliente ha capito che poteva essere una truffa. L’operazione alla fine non è stata fatta.

I consigli della direzione della Bcc per evitare le truffe

In una nota ufficiale la direzione della Bcc di Barlassina ha prima di tutto lodato il comportamento dei suoi dipendenti, la cui attenzione ha evitato un grande danno economico alla donna, poi ha dato alcuni consigli su come riconoscere ed evitare le truffe: