Barlassina, bimbo positivo al Covid alla scuola materna

Alunno positivo al Covid alla scuola dell’infanzia

Lo ha riferito il sindaco Piermario Galli: “Vi comunico un caso di positività di un alunno della nostra scuola materna. Al bimbo, che fortunatamente sta bene, e alla famiglia mandiamo un grosso abbraccio. La classe è stata posta in isolamento e in coordinamento con ATS verranno effettuati quanto prima i tamponi a bambini e insegnanti”.

“Non c’è motivo di allarmarsi”

Il primo cittadino ha invitato a non preoccuparsi: “I contatti tra scuola, amministrazione e ATS sono costanti; ripeto nuovamente che non c’è motivo di allarmarsi particolarmente perché le situazioni di positività nelle scuole vengono gestite tempestivamente e con efficacia. Le scuole sono di fatto, con i loro rigidi protocolli, tra i posti più sicuri, e lo dimostra il fatto che nella quasi totalità dei casi, ogni volta che si trova uno studente positivo, tutti gli altri risultino poi negativi. Non possiamo arrivare a chiuderle nuovamente, sia per gli inevitabili disagi che avrebbero le famiglie, ma soprattutto per i nostri bambini e ragazzi.

Facciamo davvero ogni sforzo per rispettare le regole e risparmiare loro una nuova interruzione del percorso educativo”.

