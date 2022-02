Barlassina, grande folla ai funerali di Flavio Ferrario

Nel pomeriggio

Una chiesa San Giulio gremita e una piazza Cavour colma di giovani e anziani che hanno voluto portare un ultimo saluto a Flavio Ferrario, l'ambulante 54enne scomparso a seguito di un incidente in moto a Nova Milanese. Barlassina, paese di cui Ferrario era originario, si è dunque stretta alla famiglia Ferrario. Già ieri al mercato i colleghi ambulanti hanno posizionato un mazzo di fiori nello spazio solitamente occupato da lui ogni settimana.

"Uomo di buon cuore, generoso ed entusiasta"

A celebrare la funzione è stato don Marcello Grassi, parroco di Lentate, originario di Barlassina e coetaneo di Ferrario stesso. "Era un uomo generoso, di buon cuore ed entusiasta di tutto ciò che faceva, non si fermava davanti alla fatica del lavoro e dei suoi doveri - ha affermato il sacerdote - Oggi tutti sono sconvolti da quanto la morte ci fa sperimentare, ma dobbiamo chiedere a Dio di farci aprire gli occhi per dimostrarci che Lui è vita, verità e giustizia. E' Gesù risorto che ci permette di andare oltre, non vogliamo farci schiacciare dalla paura della morte. Chiediamo al Signore di alimentare la nostra fede e di non lasciarci nella paura e nella solitudine della morte".