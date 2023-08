Barlassina in lutto per l'ex assessore Angelo Gestori

Barlassina piange l'ex assessore a Urbanistica ed Edilizia privata Angelo Gestori. Si è spento lunedì 7 agosto 2023 a 80 anni.

Profondo cordoglio per la scomparsa di Angelo Gestori, per anni impegnato nella vita politica e sociale del paese. Lo ricorda commosso il sindaco Piermario Galli:

"Con profondo dolore ho appreso la notizia che è venuto a mancare Angelo Gestori. Per anni ha prestato il suo impegno senza risparmiarsi a favore della nostra comunità: come consigliere comunale, come assessore, come consigliere della Fondazione Porro e della Bcc, nonché sempre disponibile ad aiutare silenziosamente chi avesse bisogno. Persona solare e sempre propositiva nell'affrontare le situazioni, la nostra comunità gli deve davvero tanto. Alla moglie Maria Rosa, ai figli Elena, Paola e Roberto e ai parenti, la vicinanza mia personale e dell'Amministrazione comunale".