Bestemmie e oscenità sui disegni dei bambini: il sottopasso di Usmate Velate nuovamente imbrattato dai vandali

Ormai non c'è limite al peggio. Il sottopasso di Usmate Velate, che nei giorni scorsi era stato dipinto dai bambini, è stato nuovamente imbrattato dai vandali. Sui disegni degli studenti della primaria "Casati" sono comparse nelle scorse ore bestemmie e oscenità di ogni tipo.

Se prima si poteva parlare di bravate, ora siamo decisamente nel campo della follia. Ormai sono finite le parole per descrivere degli scriteriati che nelle ultime ore hanno pensato (male) di deturpare il lavoro dei bambini. Un lavoro che, ricordiamo, era cominciato solamente sabato anche grazie all'intervento del "Gruppo Artistico 99" e si sarebbe dovuto completare domani, mercoledì. Ma così non sarà. E tutto per colpa dei vandali, che proprio non hanno provato la minima vergogna nel rovinare l'operato dei loro piccoli concittadini impegnati a ridare nuova vita a un sottopasso che erano riusciti a strappare al degrado e all'incuria.

Durissima la condanna dell'Amministrazione comunale affidata alle parole del sindaco Lisa Mandelli e dell'assessore Luisa Mazzuconi:

“Non c’è limite al peggio: spiace constatarlo, ma è così. A poche ore dall’inizio del Murales nel sottopasso di via Per Vimercate a cura delle classi della scuola Casati, qualcuno ha già macchiato i disegni delle bambine e dei bambini con scritte blasfeme. Non è possibile avere a che fare con persone che non hanno il minimo rispetto per il bene pubblico e per il desiderio di espressione insito nei più piccoli. Come Amministrazione ci muoveremo per individuare i responsabili: non è questione di legge, ma di educazione. In chi commette atti simili, manca qualunque rispetto per la res publica e non sa nemmeno cosa significhino le parole diritti e doveri”.