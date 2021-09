Usmate Velate: dopo le incursioni dei vandali, al via la nuova riqualificazione del sottopasso ferroviario

Sono cominciati questa mattina, sabato 25 settembre, i lavori per la riqualificazione del sottopasso ferroviario di Usmate Velate. In via per Vimercate sono entrati in azione gli artisti del "GA99" che da lunedì supporteranno gli studenti della primaria "Casati".

Usmate Velate: al via la nuova riqualificazione del sottopasso ferroviario

Hanno preso il via oggi, sabato 25 settembre, i lavori di tinteggiatura della rampa del sottopasso di via Per Vimercate nel tratto finale che porta alla scuola elementare "Casati", un’opera che l’Amministrazione comunale ha finanziato nell’ambito del Piano per il Diritto allo Studio e che vedrà il fattivo coinvolgimento di alcune classi e degli insegnanti stessi. Dopo aver rimesso a nuovo il sottopasso di via Per Vimercate con un lavoro di tinteggiatura costato 20mila euro e in parte rovinato a poche ore di distanza da alcuni graffiti, l’area tornerà a farsi ancora più “bella” proprio nella parte che conduce verso l’ingresso della scuola.

Il "Gruppo Artistico 99" al fianco della scuola

E così l'intervento di pittura è cominciato oggi, con gli artisti del "Gruppo Artistico 99" che, vernici e rulli alla mano, hanno aperto le danze con le bozze, le decorazioni e i lavori preliminari. Toccherà poi agli studenti della primaria dare il tocco finale, andando a dipingere quei disegni che loro stessi hanno realizzato durante i mesi scorsi e dedicati alla tematica dell'ambiente. Dodici le classi che, da lunedì a mercoledì prossimi, si alterneranno davanti alla nuova "tela" per portare a termine quello che a tutti gli effetti diventerà il manifesto della scuola elementare poco distante.

"Un'opera fortemente attesa"

Grande soddisfazione da parte del consigliere con delega all'Istruzione, Luisa Mazzuconi, che sabato pomeriggio ha fatto visita al cantiere insieme al sindaco Lisa Mandelli e l'assessore Mario Sacchi.