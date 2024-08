Buco nel marciapiede a Lentate, arrivano i pompieri

Si forma un buco nel marciapiede, in via Verdi a Lentate sul Seveso intervengono i Vigili del Fuoco.

Buco nel marciapiede in via Verdi

E’ successo ieri sera, mercoledì 7 agosto 2024, intorno alle 22 lungo la via che costeggia la chiesa San Vito. Nel marciapiede, all'incirca in corrispondenza del civico 9, si è creato un buco e per evitare che qualcuno, non vedendolo, ci mettesse il piede dentro, sul posto sono accorsi i pompieri del distaccamento di Lazzate, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

L'area è stata messa in sicurezza

Hanno recintato il buco in attesa dell’intervento di BrianzAcque, a cui spetta la riparazione. Non è la prima volta che in via Verdi avvengono dei cedimenti dell’asfalto: nel 2018 a causa di un problema alla rete fognaria sul sedime stradale si era formata una voragine che aveva costretto i tecnici di BrianzAcque a chiudere la via per oltre due settimane.