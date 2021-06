Cade da cavallo, paura per una bimba

Un nuovo incidente a cavallo con protagonista una giovanissima. E' accaduto nella mattinata di oggi, sabato 19 giugno, ad Arcore.

Ieri un altro incidente con protagonista un ragazzino

Ieri, venerdì 18 giugno, era toccato ad un 12enne protagonista di una rovinosa caduta a Ornago, trasporto in ospedale con l'elisoccorso in codice rosso e poi fortunatamente dichiarato fuori pericolo seppur in condizioni serie.

Ad Arcore in zona boschi: ferita una bimba di 10 anni

Oggi, sabato, il nuovo incidente in cui ha rischiato grosso una bimba di 10 anni. E' accaduto ad Arcore, in via Misurato, dove c'è anche un club ippico, nella zona boschi, al confine con Camparada.

Chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso

Sul posto è stato richiesto non solo l'intervento di un'ambulanza e di un'automedica, ma anche dell'elisoccorso. Le condizioni della bimba sono apparse serie ma fortunatamente non particolarmente gravi. Non è quindi stato necessario il trasporto in elicottero. La piccola è stata trasferita in ambulanza, in codice giallo, all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per ricostruire quanto accaduto.