Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 19 marzo, ad Arcore.

Cade dalla tromba delle scale mentre sta aspettando il treno: 28enne gravissimo

In base a quanto è stato possibile accertare fino a questo momento un giovane di 28 anni è caduto dalla tromba delle scale mentre era in attesa del treno presso la stazione ferroviaria cittadina. La dinamica precisa della caduta è ancora da chiarire con precisione ma sulla base dei primi accertamenti sembrerebbe che il giovane, mentre era seduto sul parapetto che divide la banchina dalla scalinata che conduce al sottopassaggio ferroviario, sia improvvisamente caduto precipitando per circa cinque metri.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori con ambulanza e automedica. La situazione è apparsa fin dai primi minuti molto grave: il giovane è stato stabilizzato ed è poi stato trasferito al San Gerardo di Monza in codice rosso e in coma farmacologico. Le sue condizioni sarebbero critiche.

Sul posto in questi minuti sono presenti anche gli agenti della Polizia locale di Arcore che stanno cercando di capire con esattezza quanto accaduto.